تحذير عاجل من الصحة: ذرورة الموجة الرابعة بداية أكتوبر وتستمر 3 أسابيع

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان عن استعداد الوزارة لاستقبال الشحنة الأولى من لقاح فايزر يوم 24 سبتمبر الجاري، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن مصر تسلمت أمس ثلاجات لحفظ لقاح فايزر في مصر، لأنه يحفظ في درجة حرارة معنية عكس اللقاحات المتوفرة التي تحفظ في درجة الحرارة العادية من 2 لـ8 درجات مئوية.

الصحة تستعد لاستقبال شحنات جديدة من لقاح فايزر وأسترازينكا خلال أسبوع

وتابع المصدر أن لقاح فايزر تم تخصيصه كلقاح للمسافرين بالإضافة الى لقاح جونسون آند جونسون ولقاح أسترازنيكا، ومن المقرر وصول شحنة جديدة منه إلى مصر خلال أيام أيضا، لافتا الى ان لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، ويؤخذ لجميع الفئات حتى الأطفال من عمر 12 لـ18 عاما، وفقا لبيان الشركة المنتجة، وأثبت فعالية تصل إلى 95% بعد الجرعة الثانية له.

ذروة الموجة الرابعة تستمر لمدة 3 أسابيع

وأضاف المصدر أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد مصابي فيروس كورونا خلال الفترة الحالية، وتوجد توقعات بالاستمرار في الارتفاع حتى نصل للذروة في بداية شهر أكتوبر وتستمر لمدة 3 أسابيع، مطالبا المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، التي أصبح اللقاح جزء منها، ولا يجب الخوف أو التوتر من المواطنين بشأن اللقاح أو الأعراض الجانبية له التي تشبه «تطعيمات الأطفال».

وفي سياق متصل دعت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددا لضرورة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الوزارة في تطعيم نحو 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.