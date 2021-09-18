كشف الدكتور أشرف تادروس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية فصل الخريف 2021 في مصر، وذلك بعد انتهاء فصل الصيف 2021، موضحًا أن الخريف سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 سبتمبر 2021، مؤكدًا أن الحسابات التي يتم الكشف عنها لمواعيد فصور السنة الأربعة تتم وفقًا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث من خلال أساتذته المتخصصين في مجال البحوث الفلكية.

موعد بداية فصل الخريف 2021 في مصر.. الأربعاء المقبل

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذروة موعد بداية فصل الخريف 2021 في مصر، و الاعتدال الخريفي لهذا العام سكون يوم الأربعاء المقبل من خلال تعامد الشمس مباشرة على خط الاستواء ـ ومن ثم يتساوى طول الليل والنهار على الكرة الأرضية، لافتا إلى أن جميع ما يتم رصده وتحليله يكون وفقًا لما يتم رصده وتحليله من ظواهر.

موعد بداية فصل الخريف 2021 في مصر.. مدته 4 شهور

وتابع «تادروس» أن الاعتدال الخريفي يكون في نصف الكرة الشمالي، على أن يقابله الاعتدال الربيعي في نصف الكرة الجنوبي، موضحًا أنه تم تحديد موعد بداية فصل الخريف 2021 في مصر من خلال متابعة فصول السنة الأربعة وفقًا للحسابات الفلكية، قائلا: «يبدأ طول النهار في النقصان تدريجيا يوما بعد يوم حتى يصبح أقل ما يمكن في 23 ديسمبر القادم حيث الانقلاب الشتوي (ذروة الشتاء)، وفيه نلاحظ زيادة طول الليل عن طول النهار، وان مسار حركة الشمس في السماء يميل جنوبا»، موضحًا أن فصل الخريف مدته 4 شهور كباقي الفصول، موضحًا أن بعد انتهائه يبدأ فصل الشتاء 2021.