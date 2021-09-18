نيللي كريم عن تعاونها الفني مع زوجها هشام عاشور: «ياريت عمل كوميدي»

عبرّت الفنانة نيللي كريم، عن أمنيتها في التعاون الفني مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، خصوصًا أن لديه خبرات في مجال التمثيل والارتجال، فضلًا عن تمتعه بخفة ظل، وذلك حسب تصريحاتها التليفزيونية لبرنامج «et بالعربي».

نيللي كريم عن هشام عاشور: درس تمثيل وشارك في فيلم أمريكي

وقالت نيللي كريم، خلال مداخلة هاتفية للبرنامج، ردًا على سؤال عن إمكانية وجودها مع زوجها هشام عاشور في عمل فني استثنائي لاستثمار الزواج وحالة الحب بينهما «ياريت دور كوميدي، هشام عنده قدرة كبيرة في التمثيل، وشخص ارتجالي ودمه خفيف ودرس التمثيل، وشارك في فيلم أمريكي، وبالتالي لديه خبرات، هو فقط جديد في السوق المصري».

أول ظهور لـ هشام عاشور

وكان هشام عاشور ظهر في شهر رمضان الماضي لأول مرة من خلال مسلسل «حرب أهلية» مع الفنانة يسرا، وباسل خياط، وجسد شخصية ضابط شرطة.

وعن إمكانية اتجاه هشام عاشور للغناء، خصوصًا أنه ظهر في مقاطع فيديو وهو يغني، قالت نيللي كريم «هو بيغني آه بس ليا أنا، لكن مش في دماغه إنه يغني».

وأشارت إلى أن زوجها هشام عاشور ساهم في تغيير أشياء كثيرة في نظام حياتها، منها مشاركته تدريباته الرياضية التي يبدأها في الساعة الثامنة صباحًا بشكل يومي.

وعن اختيارهما قضاء شهر العسل في الولايات المتحدة الأمريكية، قالت نيللي كريم «هشام قعد في أمريكا 10 سنوات وأصدقاؤه هناك، فضلًا عن ارتباطه ببعض الأمور، وشقيقي يعيش هناك ولي أصدقائي، وبالتالي المكان مناسب لنا جدًا».

وتابعت: «في كيميا بيني وبين هشام، وموضوع زواجنا حصل بسرعة، قالي عايز اتجوزك، افتكرت الكلام هزار، قولتله استنى تعرفني بهزار برضه، لكن الهزار قلب جد، وعملنا فرح بسيط للعائلة والأصدقاء».

وعن الأمور التي تريد تغييرها في زوجها هشام عاشور، قالت نيللي كريم: «عايزة أغير فيه إنه ممكن يعمل 10 حاجات في وقت واحد بقوله ركز، أنا شخصيًا مش كده، وفيه ميزة أي موقف يقلبه لضحك وهزار والضحك بيطول العمر والحياة بتبقى ألطف، وأحلى حاجة فيه مغامرات جديدة وحياة جديدة كل يوم».

نيللي كريم عن فرق السن بينها وهشام عاشور: «مبسوطين»

وعن فرق السن بينهما حيث تكبره بنحو 8 سنوات، قالت نيللي كريم: «هذه الحسابات لاتوجد في الحب، ولانهتم بكلام الناس، بمشي مع قلبي وإحساسي، والتوفيق من عند ربنا، الناس تقول اللي عايزة تقوله احنا مبسوطين وهما يتكلموا، والزواج من فنانة مش سهل لأي رجل شرقي، واللي يعمل كده واثق من نفسه».