خطوات الدخول على لينك تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تخصيص لينك تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات، وحثت الطلاب على سرعة الحصول على لقاح كورونا، مشددة على عزمها على توفير كافة اللقاحات للطلاب والعاملين والأجهزة الإدارية ومنتسبي الجامعات، لتقليل احتمالية الإصابة بين الطلاب أو تعطل منظومة الدراسة الجامعية

وتستعرض «الوطن» لينك تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة أتاحت لينك تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات بالتنسيق مع وزارة الصحة، موكدا أن الوزارة عازمة تطعيم جميع مُنتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كل الإجراءات الملزمة لتلقي التطعيم، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

خطوات الدخول لينك تسجيل لقاح كورونا لطلاب الجامعات

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على خيار «التسجيل لطلب اللقاح»، قسم «فئات أخرى».

- كتابة كافة البيانات المطلوبة، مثل الاسم كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع.

- قم بكتابة تحديد خانة الوظيفة وهي «التعليم والتدريب».

- اكتب رقم الهاتف، لتتلقى رسالة برمز التحقيق على هاتفك المحمول.

- اكتب رمز التحقق واضغط على استكمال.

- انقر على الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على القراءة بعناية، ثم الضغط على «استكمال».

- ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.

بعد الانتهاء من عملية التسجيل عبر موقع وزارة الصحة، يجب على الطالب التوجه إلى مراكزالتطعيم بالكليات بالجامعة التابع لها لتلقي اللقاح.

- إذا تعذر التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، يتوجه الطالب مباشرة إلى أي من العيادات بالكليات التابع لها، مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي، وسيجري التسجيل له، ومنحه اللقاح على الفور.