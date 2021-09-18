الجامعات: منع دخول غير متلقي اللقاح في العام الدراسي الجديد

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة تنفيذ خطة المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن منح تطعيمات فيروس كورونا لجميع منتسبي الجامعات من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة تدريس، في ظل إجراءات مواجهة المرض، واتخذت الجامعات عددا من الإجراءات المشددة لمواجهة المرض وكذلك حث منتسيها للحصول على لقاح كورونا قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2021 المقرر أن يبدأ في التاسع من أكتوبر المقبل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

جامعة القاهرة: لن يسمح بدخول الحرم الجامعي إلا لمن تلقوا اللقاح

و ناشد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» اليوم، جميع الطلاب المسجلين بمختلف المراحل الدراسية بكليات الجامعة بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا بمنافذ التطعيم التي تم تحديدها من الجامعة لهم بعدد من الكليات، مؤكدًا أنه سيقتصر دخول الحرم الجامعي ولمختلف الكليات على الذين تلقوا التطعيم فقط مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 المقرر أن ينطلق الشهر المقبل.

وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إنه جرى إقرار عودة قوة العمل الطبيعية وإلغاء استثناءات فيروس كورونا بدء من العام الدراسي الجديد، موضحا أنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات تجاه غير الحاصلين علي لقاح كورونا، أبرزها استخراج الكارنيه الجامعي لمن حصل على اللقاح، وكذلك التشديد علي حصول جميع العاملين و أعضاء هيئة التدريس على لقاح كورونا.

التعليم العالي: خطة لتطعيم جميع الطلاب قبل العام الدراسي

و قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات تجاه من لا يحصل على لقاح كورونا خلال العام الدراسي الجديد، أبرزها عدم التسجيل في الدفتر اليومي للحضور إلا اذا تقدم بما يثبت أنه غير مصاب، وكذلك التشديد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن خطة تطعيم الطلاب تسير حاليا وفقا للاستراتيجية الموضوعة في هذا الشأن وتستهدف تطعيم جميع الطلاب منتسبي الجامعات قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.