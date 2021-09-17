الجامعات: كشف طبي للطلاب الجدد.. وتحليل مخدرات مفاجئ في المدن

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة، استقبال الطلاب المرشحين للكليات المختلفة بواسطة مكتب التنسيق، بجانب إجراء الكشف الطبي لهم لاكتشاف أي أمراض ومعالجتها ومتابعة أي طالب يكون حاملا لأي مرض لمعالجته واتخاذ اللازم تجاهه، موضحا أن الكشف يشمل كل إجزاء الجسم، وكذلك إجراء تحليل الدم والبول لاكتشاف أي أمراض تظهر نتائجها من خلال التحليل، بجانب منح التطعيمات ضد فيروس كورونا، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وأكدت مصادر أن هناك إجراء اضافي تتخذه الجامعات سنويا مع طلاب المدن الجامعية يتمثل في تحليل الكشف عن المخدرات، موضحا أنه يكون مفاجئًا في ظل متابعة الطلاب من الإدارات الجامعية.

الجامعات: إجراء الكشف الطبي لتحليل المخدرات يكون مفاجئا لطلاب المدن

وقال الدكتور أشرف عبد الباسط ، رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة ستبدأ الأسبوع المقبل إجراء الكشف الطبي للطلاب المقبولين بالكليات المختلفة، موضحا أن الكشف يكون شاملا للطالب لاكتشاف أي أمراض يعانون منها خاصة المزمنة، بجانب عمل ملف متابعة لكل طالب لمعالجته ومتابعته باستمرار، موضحا انه سيتم منح تطعيم فيروس كورونا لكل طالب أثناء الكشف الطبي في ظل تنفيذ توجهات الدولة.

وأضاف رئيس جامعة المنصورة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك إجراء طبي تتخذه الجامعة سنويا، خاصة مع الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وهو إجراء تحليل مفاجئ لاكتشاف من يتعاطى المخدرات، وذلك في إطار المتابعة الطبية والصحية للطلاب.

جامعة سوهاج: من يكتشف تعاطيه للمخدرات يتم مخاطبة أسرته لعلاجه

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تواصل إجراء الكشف الطبي حاليا على الطلبة المقبولين بها، وأبرزها إجراء تحليل الدم والبول لاكتشاف أي أمراض مزمنة يعاني منها أي طالب، موضحا أن أي طالب ينتج عن تحليل عيناته اكتشاف تعاطيه لأي مخدر، يتم مخاطبة الأسرة لمتابعته وعلاجه، وتقدم الجامعة الدعم اللازم له، ولكن لم يتم فصله أو إلغاء قيده من الجامعة.

وأكد رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن» أن الجامعة تواصل منح التطعيمات ضد فيروس كورونا، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.