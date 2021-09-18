«لارتفاع الطلب وقلة المعروض» زيادة 8 آلاف جنيه في أسعار «أم جي5 2022»

تتوالى الزيادات السعرية على السيارات الملاكي موديل العام الجديد 2022 داخل السوق المحلي تحت مسمى ظاهرة «الأوفر برايس» بسبب زيادة الطلب وقلة المعروض من الطرز لدى الموزعين المعتمدين للعلامات التجارية المختلفة؛ ومن ضمن القائمة سيارة «أم جي 5 موديل 2022» والتي ارتفعت أسعارها بزيادة وصلت إلى 8 ألاف جنيه.

أسعار «أم جي» 2022 من الموزعين

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية قائمة الأسعار لـ طراز «أم جي 5 موديل 2022» بعد زيادة الأسعار من الموزعين بسبب «الأوفر برايس» على الطراز داخل السوق المحلي؛ وقائمة التجهيزات والمواصفات الخاصة بالسيارة حسب المٌعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية «أم جي».

قائمة أسعار وتجهيزات «أم جي 5 موديل 2022» بعد الزيادة الأخيرة 8 ألاف جنيه على فئاتها المختلفة في السوق المحلي

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان العائلية، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 235 ألف جنيه، بزيادة 7 آلاف جنيه على السعر الرسمي.

الفئة الثانية بسعر 256 ألف جنيه، بزيادة 8 ألاف جنيه على السعر الرسمي.

الفئة الثالثة بسعر 276 ألف جنيه، بزيادة 8 ألاف جنيه على السعر الرسمي.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي، وينتج قوة قدرها 120 حصان، و عزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات من طراز CVT.

الوصول لسرعة 100 كيلو في 12.5 ثانية

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 12.5 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4601 ملم الطول، 1818 ملم العرض، 1489 ملم الارتفاع، 2680 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع عن الأرض مسافة 168 ملم».

وسائد هوائية وفرامل ABS وتوازن إلكتروني

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 512 لتر.

- تعتمد السيارة على عدة تجهيزات ووسائل أمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام فرامل ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومثبت سرعة».