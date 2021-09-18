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لأول مرة.. نجاح عملية تثقيب مبايض لسيدتين بمستشفى الدلنجات

كتب:

صالح رمضان
06:56 م | السبت 18 سبتمبر 2021
عملية جراحية

عملية جراحية

تمكن الفريق الجراحي بقسم النساء في مستشفى الدلنجات بمحافظة البحيرة، من إجراء عمليتين تثقيب مبيض بالمنظار لسيدتين في العقد الرابع من عمرهما، بقيادة الدكتور أحمد مفيد هندي، استشاري النساء، ومدرب الزمالة المصرية بالمستشفى، والفريق الطبي المعاون.

عملية تثقيب مبيض

وتجرى هذه العملية لأول مرة في مستشفى الدلنجات، باستخدام المنظار الجراحي، حيث شارك في إجرائها الدكتور أحمد الدكماوي، إخصائي النساء، والدكتور محمد الرديني، إخصائي التخدير، وطاقم العمليات تحت إشراف الدكتور رضا بكر، مدير المستشفى.

تقديم الشكر للطاقم الطبي

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن شكره وتقديره للفريق الطبي الذي أجرى العملية، ولإدارة المستشفى، تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.

تطور كفاءة الكوادر الطبية وتوافر الأجهزة الحديثة

كما أوضح الدكتور حمودة طلحة، وكيل وزارة الصحة، أن تطور كفاءة وخبرة الكوادر الطبية، فضلاً عن توافر بعض الأجهزة الطبية الحديثة، زاد من فرص نجاح مختلف العمليات، وبشكل كبير داخل المستشفيات الحكومية بالبحيرة.

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