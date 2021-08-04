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الأورمان: 12 ألف عملية جراحية لمرضى العيون من غير القادرين بالغربية

كتب:

رفيق محمد ناصف
11:01 ص | الأربعاء 04 أغسطس 2021
الأورمان:12 ألف عملية جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين بالغربية

الأورمان:12 ألف عملية جراحية لعلاج أمراض العيون لغير القادرين بالغربية

أعلنت جمعية «الأورمان»، عن إجراء 12 ألف 750 عملية جراحية بالعيون في محافظة الغربية، ضمن مبادرة «مكافحة مسببات العمى»، واستكمالاً لمبادرة «النور من حقك»، التي دشنتها الجمعية وتستهدف علاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية المجانية.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، اليوم، أن الجمعية منذ بداية نشاطها في مجال العيون وحتى الآن نجحت فى إجراء 12.750 عملية جراحية بالعيون لمرضى غير قادرين بقرى ونجوع في المحافظة.

وأشار مدير عام الجمعية، إلى أن الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة مضاعفة أعداد المستفيدين من مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأضاف «شعبان»، أن المبادرة امتدت لجميع مراكز المحافظة، استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، مشيرا إلى أن مبادرة «النور من حقك»، يتم من خلالها توقيع الكشف الطبي على الأهالي في قراهم وصرف العلاج بالمجان لمن يحتاج وعمل النظارات الطبية وإجراء عمليات المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية دون أن يتحمل المريض أي اعباء تثقل كاهله.

الجدير بالذكر أن جمعية الأورمان نجحت وحتى الآن في توقيع الكشف الطبي على 950 ألف مريض من خلال القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية وإجراء العمليات الجراحية بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه، ضمن مبادراتها المتعددة التي تستهدف تقديم خدمات طبية مجانية للأكثر احتياجا.

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