178 ألف طن قمح رصيد مخازن القطاعين العام والخاص بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم السبت، أن أرصفة الميناء استقبلت 23 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25701 طناً، تشمل 19510 طن فوسفات، و3000 طن مولاس، و3191 طن بودرة جبس.

51182 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 51182 طناً، تشمل 17000 طن ذرة، و803 طن أبلاكاش، و9923 طن قمح، و6787 طن حديد، و8500 طن خردة، و3912 طن نواتج تقطير، و457 طن خشب زان، و3800 طن كلوريد إيثيلين.

107191 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 758 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (بطاطا وورق عنب وفلفل)، وفواكه (فراولة)، يتم تصديرها إلى كل من سنغافورة والصين وإيطاليا وكرواتيا وسلوفينيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 122 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1434 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107 آلاف و1919 طن قمح، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71 ألف و232 طناً، بإجمالي 178 ألف و423 طناً، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2651 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 1867 شاحنة.