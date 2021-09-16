ميناء دمياط: 33950 طنا حركة الصادر من البضائع العامة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الخميس، أن أرصفة الميناء استقبلت 24 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33950 طناً، تشمل 8400 طن يوريا، و17750 طن فوسفات، و4600 طن مولاس، و3200 طن بودرة جبس.

27534 طناً حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27534 طناً، تشمل 8725 طن ذرة، و772 طن أبلاكاش، و11236 طن قمح، و2101 طن خردة، و4700 طن نواتج تقطير.

1781 حاوية إجمالي حركة الصادر من الحاويات بميناء دمياط

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1781 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وسمسم وشمر وحلبة وكراوية وينسون)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر ومالطا وفرنسا وسنغافورة واليونان وأمريكا وكوريا الجنوبية، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 298 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1423 حاوية مكافئة.

99576 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 99576 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 74412 طناً، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2601 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، و1 قطار مكون من 25 عربة، بعد تفريغ عدد 40 حاوية، سعة 20 قدماً، استقبله الميناء قادماً من الإسكندرية.

كما غادر ميناء دمياط عدد 2 وحدة نهرية (بارج) قاطرة ومقطورة، بحمولة إجمالية 628 طن قمح، متجهتين إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3873 شاحنة.