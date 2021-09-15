10 وحدات محملة بـ2850 طن قمح تغادر ميناء دمياط لصومعة إمبابة 

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الأربعاء، أن أرصفة الميناء استقبلت 29 سفينة متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 26100 طن، تشمل 3000 طن يوريا، و19100 طن فوسفات، و2800 طن مولاس، و1200 طن بودرة جبس.

37509 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37509 طناً، تشمل 16399 طن ذرة، و6220 طن حديد، و13890 طن قمح، و1000 طن خردة، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 870 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (فلفل وبطاطا وبطاطس وورق عنب وخرشوف وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وكزبرة وفول وحلبة وزيتون وينسون)، وفواكه (فراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا.

95780 طن رصيد صومعة الحبوب للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 398 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3198 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 95780 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76729 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4680 شاحنة .

10 وحدات نهرية تغادر ميناء دمياط متجهة لصومعة إمبابة

كما غادر الميناء 10 وحدة نهرية (بارج قاطرة ومقطورة بحمولة إجمالية 2850 طن قمح متجهين إلى صومعة إمبابة.