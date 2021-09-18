السيطرة على حريق في 3 منازل ببني سويف دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، من السيطرة على حريق اندلع في 3 منازل بقرية «ميدوم»، التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، اليوم السبت، مما أسفر تلف محتويات أثاث المنازل، دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

مديرية امن بني سويف تتلقى إخطاراً بنشوب حريق بقرية «ميدوم»

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في منزل، وامتداده إلى عدد من المنازل المجاورة بقرية «ميدوم»، التابعة لدائرة مركز الواسطي، حيث وجه مدير الأمن بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء لإخماد الحريق، ومنع امتداده للمنازل المجاورة.

الدفع بسيارتين إطفاء لإخماد الحريق

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، إلى موقع الحريق على رأس سيارتين إطفاء، وتمكنت من إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي، قبل امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية.

وتبين من الفحص والمعاينة المبدئية، نشوب الحريق في أحد المنازل، وامتداد النيران إلى منزلين آخرين، ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بشرية، وانحصرت التلفيات في محتويات اثاث المنازل

كما تبين من الفحص وبسؤال أصحاب المنازل المتضررة، أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار اسطوانة بوتاجاز في المنزل الأول، وامتدادها إلى باقي المنازل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، حيث طلبت تحريات المباحث، وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.