سوما تشكر جمورها على تضامنه معها خلال فترة مرضها: «بمر بفترة صعبة»

وجهت المطربة سوما، عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الشكر لجميع من دعى لها خلال فترة مرضها، مطالبة بتكثيف الدعاء لها حتى تستطيع أن تمر بالفترة الصعبة التي تتعرض لها حاليا.

وكتبت سوما على «تويتر» تقول: «عاوزة أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليا وبتمنى يفضلوا يدعوا لي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي».

وأضافت سوما: «فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها.. لكن أملي في ربنا كبير».

وعقب تغريدتها، انهالت التعليقات من الجمهور، بالدعاء لها بالشفاء والمرور من أزمتها.

مرض سومة النادر

وكانت «سوما»، أثارت قلق متابعيها بعد المنشور الذي شاركته مع جمهورها على صفحتها على «فيس بوك»، خلال أشهر قليلة، وقالت فيه: «بطلب منكم الدعاء ليا بالشفاء في الأيام المفترجة دي ولكل مريض محتاجين دعواتكم وللفنانة ياسمين عبدالعزيز وكل مريض».

معلومات عن المطربة سومة

وبدأت المطربة سومة، مشوارها الفني من دار الأوبرا المصرية، حيث أطلقت 3 ألبومات، حققت لها نجاحا وانتشارا كبيرين، ومن أبرز أغاني سومة، التي اشتهرت بها «أجدع صحاب، ده حبيبي، ماقدرش أقول، ندمانة، ضحكت ليا سنيني، واحشني حبيبي، لوحدك حبيبي، طبعي صعب، اتخدعت فيك، الله يا سيدي، اللي غدر بيا، مع السلامة، خلصت، في ظروف أحسن من كده، هروح وأسأل عليه، شريط الذكريات»، وغيرها من الأغاني.

كما كان لها توجدا في السينما، من خلال تجربة سينمائية وحيدة ناجحة في السينما مع الفنان أحمد فلوكس وأحمد السعدني ومروة عبد المنعم، في فيلم «أجدع صحاب».