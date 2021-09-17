مصرع طفل سقط عليه حائط بسوهاج

لقي طفل مصرعه، سقط عليه حائط عليه أثناء لهوه أعلى سطح منزله بدائرة مركز المنشاه جنوب سوهاج، تم نقل الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق، وبسؤال والده بمعرفة ضباط المباحث، أفاد بأن نجله انهار عليه حائط تحت الإنشاء أثناء لهوه، أعلى سطح منزله، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة عقب ورود تحريات المباحث التي أفادت بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه، بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول الطفل «عبد الحميد محمود»، 5 سنوات ويقيم بدائرة مركز المنشاه، جثة هامدة، إدعاء سقوط حائط عليه، انتقل إلى مكان الواقعة المقدم أحمد عزت، مفتش مباحث مركز المنشاه، والرائد أحمد رمضان، رئيس مباحث مركز المنشاه.

وتبين من المعاينة والفحص وسؤال والده المدعو «محمود. ع. ت»، 54 سنة، مدرس يقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلى سطح المنزل سقط عليه حائط تحت الإنشاء مما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية فـي الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.