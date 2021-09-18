«الصحة تجيب»: هل تغيرت أعراض كورونا في الموجة الرابعة؟

أكد مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، إنه لا يمكن أخذ لقاح كورونا في مركز تطعيم أرض المعارض بدون استلام رسالة برقم طلب التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، وموعد ومكان التطعيم.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأولوية للحاصلين علي لقاح كورونا تكون لمن حصل علي الرسالة وهناك حملة تم تدشينها لمساعدة المواطنين في سرعة الحصول علي رسالة خاصة بموعد ومكان التطعيم.

أعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة

وأوضح المصدر ردا علي تغير أعراض فيروس كورونا في الموجة الرابعة قائلا: أعراض فيروس كورونا منذ انتشار جائحة الفيروس لم تتغير، لافتا إلي طول مدة ارتفاع درجة الحرارة مع المصابين الجدد.

وأكد أن سرعة حجز لقاح كورونا يساهم في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم اكبر عدد من المواطنين، فكلما زاد عدد المواطنين الحاصلين علي لقاح كورونا كلما قلت معدلات الوفاة بالفيروس.

الموجة الرابعة أطول وأكثر في عدد المصابين

وعن أعداد اصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قال هناك زيادات في أعداد اصابات فيروس كورونا، والموجة الرابعة ستكون أطول وأكثر في إصابتها نظرا لدخول متحور دلتا بلس في مصر.

وفي ذات الوقت أكدت وزارة الصحة والسكان الوصول إلى أعلى درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في جميع المستشفيات علي مستوي محافظات الجمهورية، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس.

وأشارت الوزارة أنه في حال أخذ اللقاح لابد من اتباع التدابير الصحية اللازمة للوقاية من الفيروس، فالقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس ولكنه يخفف من حدة الأعراض.