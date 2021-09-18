محمد مجاهد: طورنا مناهج التعليم الفني في 400 مدرسة من إجمالي 2500

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه جرى وضع استراتيجية وخطة تطوير للتعليم الفني وتطوير المناهج، لافتًا إلى أنه مع بداية خطة التطوير كان أغلب مناهج التعليم الفني معتمدة على المذاكرة على غرار التعليم العام، ولا توجد تنمية للمهارات في قطاع التعليم الفني، وبالتالي عملت الدولة على تطوير مناهجه.

تطبيق تدريس مناهج مطورة بداية من أكتوبر

وأضاف «مجاهد» خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل سيجري تطبيق تدريس مناهج مطورة تعتمد على الجدارة والمهارات في 400 مدرسة تعليم فني من إجمالي 2500.

وتابع أنه سيجري الانتهاء من تطوير المناهج وتنفيذ خطة تطوير التعليم الفني في مدارس التعليم الفني خلال عام 2024، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء المدرسة التكنولوجية التي تخدم سوق العمل وتنمي المهارات وتكون متماشية مع معايير الجودة العالمية، وجرى إشراك القطاع الخاص في عملية تطوير مناهج التعليم الفني.

السيسي يولي اهتماما غير مسبوق بالتعليم الفني

وأكد أن الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني، بشكل غير مسبوق، حيث يشجع الشباب على أن يلتحقوا به، موضحًا أن التعليم الفني يعد النوع الوحيد من التعليم الذي يتيح وظيفة للطالب الخريج، خاصة في ظل خطة التطوير التي تضطلع مصر بتنفيذها.

وأشار، إلى أن دستور 2014 وضع الاهتمام بالتعليم الفني على الخريطة، بعدما كانت التقييمات الدولية للتعليم الفني المصري في عامي 2012 و2013 سيئة للغاية، لافتًا إلى أن الدولة نفذت خطة لتطوير التعليم خلال أخر 4 أعوام، حيث يبلغ عدد طلابه في مصر 2.6 ملايين طالب.