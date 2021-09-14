«التعليم»: قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفني

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا عاجلاً لجميع المديريات التعليمية بشأن قبول طلاب الدمج بمدارس التعليم الفني «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» المطبق بها المناهج على منظومة الجدارات المهنية، مشددة على ضرورة تنفيذ كافة التعليمات الخاصة بقبول الطلاب.

قبول طلاب الدمج بالمدارس الفنية

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنها في إطار حرصها على مصلحة الطلاب وتحقيقًا للصالح العام وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وبمناسبة بدء قبول الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2021-2022، لا يوجد لديها أي مانع من قبول طلاب الدمج بالمدارس الفنية المطبق بها المناهج القائمة على منهجية الجدارات المهنية وذلك وفقاً للتخصصات الواردة بالكتبا الدوري رقم 795 بتاريخ 12/5/2020 المعتمد من نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والكتاب الدوري الصادر من رئيس قطاع التعليم الفني، والتجيهزات بتاريخ 24 أغسطس 2020.

تحديد النوعية والتخصص الملائم حسب حالة كل طالب

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة تحديد النوعية والتخصص الملائم حسب حالة كل طالب، وذلك من خلال لجنة الدمج التي يجرى تشكيلها بكل مديرية، وعند إجراء أعمال التقييم للبرامج المبنية على منهجية الجدارات بمدارس التعليم الفني يراعي الفروق الفردية لطلاب الدمج التعليمي.

«شوقي»: انتهينا من كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021-2022

وفي سايق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بالعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحًا أن الوزارة أصدرت الكتاب الدروي رقم 24، والذي يشمل كافة التعليمات الموجهة للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس بشأن سيرالعملية التعليمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن العام الدراسي الجديد يبدأ اعتبارًا من 9 أكتوبر المقبل، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مثل تعقيم المدارس وإلزام الطلاب بارتداء الكمامة الطبية.