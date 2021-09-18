بـ30 مليون جنيه.. محافظ الأقصر يتفقد مشروع الصرف بالنجوع

أجرى محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، جولة موسعة اليوم السبت، تفقد خلالها عدداً من مشروعات «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في قرى مركزي أرمنت وإسنا، وذلك في إطار متابعة المحافظ للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية، حيث تم اختيار محافظة الأقصر ضمن المرحلة الأولى للمشروع.

محافظ الأقصر يتفقد مركز طب اسرة الرياينة

وخلال جولته، تفقد المحافظ عدداً من المشروعات التي يجري تنفيذها في قرية «الرياينة»، التابعة لمركز أرمنت، ومنها مركز طب الأسرة، كما تفقد المحافظ مشروع قرية «الديمقراط»، وهو عبارة عن شبكة ولوحة توزيع الكهرباء بالقرية، بجهد 11 كيلو فولت.

بتكلفة 30 مليون جنيه.. المحافظ يتفقد أعمال محطة الصرف بالنجوع

وخلال جولته داخل مركز إسنا، تفقد المحافظ قريتي «النجوع بحري» و«النجوع قبلي»، كما تابع مراحل تنفيذ مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية «النجوع قبلي»، وأعمال محطة الصرف الصحي التي يجري تنفيذها في القرية، بطاقة 9 آلاف متر مكعب في اليوم، حيث أقيمت المحطة على مساحة نحو 1000 متر مربع، وبتكلفة تصل إلى حوالي 30 مليون جنيه، وتخدم المحطة ما يزيد على 30 ألف نسمة من سكان القرية والقرى المحيطة.

وتابع محافظ الأقصر عدداً من المشروعات التنموية في قرية «الدير» بمركز إسنا، منها مراحل تطوير مدرسة «الشهيد هاشم سيد أحمد»، عقب انتهاء الأعمال الإنشائية للجناح الجديد بالمدرسة، وهو مكون من عدد 4 طوابق، وبه 16 فصلاً جديداً، وغرفة إدارية، ويضم دورات مياه، وتقدر تكلفته الإجمالية بنحو 5 ملايين جنيه للمشروع المقرر انتهاء العمل به خلال الفترة القريبة القادمة.

إنجاز حوالي 30%.. المحافظ يتفقد شبكات انحدار الصرف بالدير

وفي قرية «الدير» بمركز إسنا، تابع المحافظ نسب تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع المجمع الحكومي الخدمي، ضمن مجمعات الخدمات بقرى مبادرة «حياة كريمة»، فضلاً عن تفقده لمشروع الإسكان وعمارات قرية «الدير»، وكذلك مشروع إنشاء المجمع الزراعي بالقرية.

وتابع «ألهم» أعمال تركيب شبكات انحدار محطة الصرف الصحي، حيث تم إنجاز العمل بها بنسبة 30%، وتم إنهاء تركيب الشبكات في المشروع بطول نحو 19 كيلومتراً، من إجمالي 63 كيلو، حسبما أعلن مسؤولو الشركة المنفذة للمشروع.