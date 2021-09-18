مدينة الأقصر تناشد المواطنين بسرعة إنهاء أوراق التصالح وسداد الرسوم

طالب مجلس مدينة الأقصر، جميع المواطنين وأهالي مدينة الأقصر، بسرعة استكمال ملفات التصالح من خلال المركز التكنولوجي بمدينة الأقصر، واستكمال باقي الأوراق وسداد المبالغ المقيدة عليهم، ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وكذلك رئيس مدينة الأقصر العميد طارق لطفي، بفتح واستكمال جميع ملفات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين من مدينة الأقصر وجميع العزب والنجوع التابعة لمجلس مدينة الأقصر.

مجلس مدينة الأقصر يوجه بسرعة إنهاء أوراق التصالح في مخالفات البناء

وأعلن مجلس مدينة الأقصر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كشوف تضم أسماء جميع المواطنين، خاصة من لديهم مشكلات في الأوراق وعدم اكتمالها، بعدما عرضت على لجان البت بشكل نهائي.

وناشد مجلس مدينة الأقصر، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة العوامية بمحافظة الأقصر، لإنهاء جميع الأوراق الخاصة بهم واستكمالها، مع سداد المبالغ الباقية.

وعبر الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر مجلس مدينة الأقصر، أول بيان رسمي بأسماء موظفي منشأة العماري بحي المطار، لسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بمدينة العوامية لاستكمال بقية الأوراق الخاصة بهم، وسدد باقي المبلغ.

خفض مقابل التصالح في مخالفات البناء للمتر الواحد

وكانت محافظة الأقصر، أعلنت في بيان رسمي سابق، قرارها بتخفيض قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء للمتر الواحد داخل المدن للشوارع بعرض 8 أمتار لأقل سعر 150جنيهًا للمتر الواحد.

وأكد البيان، أن محافظ الأقصر، وجه بضرورة مراعاة من تقدموا للتصالح في مخالفات البناء من المواطنين، حتى تجرى التسوية لهم بشكل نهائي على السعر الجديد.