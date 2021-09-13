تاج الدين: 86% من إصابات الموجة الرابعة لكورونا بسيطة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن لقاحات الإنفلونزا تتغير كل سنة، والسبب في ذلك حدوث تحورات في الفيروسات، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا أيضا لديه عدة تحورات.

تاج الدين: هناك أشخاص يصابون بكورونا دون أعراض

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جاسمين طه زكي، مقدمة برنامج «مساء DMC»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، أن الأعراض الإكلينيكية لم تتغير كثيرا لدى كورونا، وكلها تدور في نفس الاتجاه، لكن حدة الإصابات تختلف من شخص لآخر، حيث إن 86% من الإصابات تكون بسيطة وهناك أشخاص يصابون بالعدوى دون أعراض.

سببان لعدم تحديد عدد المصابين بلقاحات كورونا

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بأن تحورات كورونا لم تشهد تغييرا جذريا وواضحا وإكلينيكيا في الأعراض، ولم نحدد أعداد المصابين بمتحور دلتا، لأن هناك بعض الحالات قد تكون مصابة بالفيروس، ولا تظهر عليها الأعراض، كما أن معظم الحالات تتلقى العلاج في المنازل، «محدش يقدر يعدهم بالواحد، لكن بنعمل إحصائيات طبية ونقول النسب المئوية لاحتمالات الإصابات».

وفي وقت سابق، صرح مستشار رئيس الجمهورية، بأن هناك زيادة على مستوى أعداد إصابات فيروس كورونا تزامنا مع الموجة الرابعة لكورونا.

ولفت تاج الدين، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن متحور «دلتا بلس» على رأس زيادة إصابات الفيروس في الموجة الرابعة، موضحًا أن شدة الإصابات ستتنوع ما بسيطة ومتوسطة، ونصح بضرورة الحصول على لقاح كورونا كونه يقوم بتخفيف الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها خطيرة.