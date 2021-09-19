حظك اليوم برج الدلو الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الدلو أنّه متقلب المزاج، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من الضغوط وتوتر علاقاته بالمحيطين، كما أنه يتمسك بوجهة نظره وتعد هذه الصفات من أبرز عيوبه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر بمنزلك الثاني ومن المهم أن تتمهل وأن تنظم أفكارك كي تتخذ قرارات سليمة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

فينوس في وضع معاكس.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك وقاوم ميلك للتمرد على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.