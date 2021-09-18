حظك اليوم السبت 18-9-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

يعتقد البعض أن السمات الشخصية للإنسان تتحدد حسب البرج ونوعه، لذلك يبحث البعض بشكل يومي عن حظك اليوم، لمعرفة ما تخبئه لنا النجم والكواكب، وتقدم «الوطن»، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 18-9-2021 على الصعيد المهني

يدفعك الوضع الفلكي للتركيز على القيام بواجباتك المنزلية أو المهنية على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الحمل 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يجعلك اليوم تميل للجدال ولمناقشة بعض الأفكار مع الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المصارع جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 18-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. ابتعد اليوم عن المخاطر والمغامرات، واحرص على الاستقامة كي لا تؤخذ عليك أخطاء.

حظك اليوم برج الثور 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالتروي وضبط النفس والصبر أمام المستجدات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان هشام ماجد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 أبريل.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالشجاعة والجرأة ويدفعك اليوم نحو كل جديد.

حظك اليوم برج الجوزاء 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

تساعدك الأفلاك أن تكون أكثر تفهما للمشاعر الخافية لدى من يهمك أمرهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 18-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يجعلك أكثر تنظيما واعتناء بإدارة أعمالك وما تملك من مال.

حظك اليوم برج السرطان 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تخطط بدقة.. كما أن تفاؤلك وقدرتك على الإقناع هما أدواتك اليوم للتأثير في الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 18-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يصيبك بالتشوش ومع ذلك من الممكن أن تتغلب على الضغوط إذا انتبهت لحقوقك وإذا اعتنيت بخطواتك وحساباتك.

حظك اليوم برج الأسد 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

قد تكون اليوم بحاجة لكل ما تملك من صبر وقوة تحمل في تعاملك مع من تحب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 18-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة الإيجابي مما يجعلك تتحرك اليوم بكل حيوية وديناميكية ونشاط وتفاؤل.

حظك اليوم برج العذراء 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

تميل نحو الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة، وتساعدك يقظتك الذهنية على التأثير فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 18-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تقوية مركزك وتحسن التصرف.

حظك اليوم برج الميزان 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب مما يجعل الآخرين يشعرون بقيمتك خاصة إذا شعرت أنت بهم وتفهمت مواقفهم.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 18-9-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يطالبك اليوم أن تهدأ ولا تظهر تذمرا أمام أي تسويف لأعمالك.

حظك اليوم برج العقرب 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تدير المشاكل مع من حولك بهدوء وحكمة، ولا تعاند.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة منى زكي ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 18-9-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تجذب إليك الكثيرين، استفد من ذلك.

حظك اليوم برج القوس 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات ويجعلك ذلك تفكر جيدا وتكسب الإعجاب وتعيش حياة أسعد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة مي الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 18-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تراجع خطواتك وحساباتك تفاديا للخسارة.

حظك اليوم برج الجدي 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك أن تتصرف بمرونة إزاء ما يستجد من تطورات في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان عمرو مصطفى، ويوافق تاريخ ميلاده 31 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 18-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك روح ابتكارية ويجعلك متميزا في كل عمل تقوم به.

حظك اليوم برج الدلو 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

تجد نفسك اليوم مليئا بالطاقة والرغبة في التواصل بحب مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 18-9-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يطالبك بالتحفظ وعدم الإعلان عن خططك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 18-9-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم حاول أن تقاوم مشاعر الإحباط ولا تدعها تسيطر عليك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.