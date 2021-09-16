حظك اليوم برج الدلو الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن المرأة مولود برج الدلو أنها تحتاجُ دائما إلى الحرية وخاصة فيما يتعلقُ بالأمور العاطفية، فالإنسان الذي يرتبط بامرأة من هذا البرج عليه معرفة أنها ستبقى حُرة مُحلّقة، كما أنها شخصيّة متمردة، وتُقدّر الرجل الذي يحترم خصوصيّاتها، وتتميزُ أيضاً بالذكاء والمرح والهدوء، كما أنها ليست امرأة غيورة أو لا تُكثر من الإلحاح كما باقي النساء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 16-9-2021على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر ما زال يطالبك بالسرية والكتمان.. اصبر اليوم وكن متحفظا.

حظك اليوم برج الدلو 16-9-2021على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تعطي مزيدا من الاهتمام لصحتك وسلامتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.