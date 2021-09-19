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حظك اليوم برج الحوت الأحد 19-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:31 ص | الأحد 19 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

مولود برج الحوت دائمًا ما يعبر عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

القمر اليوم في برجك يمنحك كل الثقة والقدرة على الإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

الوضع الفلكي يساعدك أن تحافظ على اتزانك النفسي وتكون في مقدمة الاهتمام.. امضِ بقوة فالفلك يعمل لصالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حلا شيحة، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.

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