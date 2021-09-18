مصدر بـ«التعليم»: بدء توزيع كتب العام الدراسي الجديد على المدارس

تستعد المديريات التعليمية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وذلك بالتنسيق مع الإدارات والمدارس، لتجهيز الفصول الدراسية، وإعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب، وتوزيع الحصص المدرسية على المعلمين وفق القواعد المنظمة لذلك، وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة التنسيق مع المدارس، والوقوف على مستجدات الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن المديرية تسلمت الكتب الدراسية من وزارة التربية والتعليم وبدأت تسليمها للإدارات التعليمية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الإدارات التعليمية بدأت تسليم الكتب للمدارس، وتشمل مناهج المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، لافتاً إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائي الجديد لم تصل إلى المديرية حتى الآن.

من جانبه، أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة القاهرة، أن المديرية شددت على جميع الإدارات التعليمية بضرورة تسليم المدارس المدارس الكتب الدراسية التي تم استلامها من الوزارة، وتسليم الطلاب الكتب اعتباراً من أول أيام الدراسة تنفيذاً للتعليمات التي ذكرت في الكتاب الدوري رقم 24.

وأضاف المصدر، أن جميع الإدارات التعليمية، كثفت من تنسيقها مع المدارس بشأن العام الدراسي الجديد، وإعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب المقبولين بالصفوف الأولى.

«شوقي»: حضور الطلاب للمدارس سيكون نظامياً وسط إجراءات وقائية مشددة

وفي سياق منفصل، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة كثفت من استعداداتها للعام الدراسي الجديد، وأن الحضور سيكون نظامياً وسيتم تفعيل الحضور والغياب، مشدداً على ضرورة تلقي المعلمين لقاح كورونا لضمان انتظام العملية التعليمية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه تم التأكيد على ضرورة تسليم الطلاب الكتب المدرسية اعتباراً من أول أيام الدراسة، وتسجيل الحضور والغياب من الطلاب، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.