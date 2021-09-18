«العربية» تشيد باحترافية «مصر للطيران» في أول رحلة بين أسوان والقاهرة

تلقت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، إشادة بسرعة الأداء، في تقرير الخدمة الأرضية لأول رحلة لخطوط «العربية للطيران» من أسوان إلى القاهرة، مع بداية الموسم الشتوي الحالي.

وأعرب مسؤولو «العربية للطيران» عن خالص شكرهم لفريق عمل الخدمات الأرضية بمطار أسوان، لسرعة إنجاز خدمات الرحلة خلال زمن قياسي «25 دقيقة»، وجرى تقديم ورود للركاب بناء على تعليمات المهندس مسعد موسى العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، كما جرى التجهيز لخدمة الرحلة وتنسيق المعدات والتحميل بشكل احترافي وهو ما كان محل رضا وتقدير من العميل.