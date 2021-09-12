«مصر للطيران» تسيّر رحلات مباشرة إلى بنجلاديش في نوفمبر المقبل

في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، وفي ضوء الجهود التي تبذلها شركة مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، لفتح آفاق جديدة للشركة حول العالم، أعلن الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن توقيع مصر للطيران اتفاقية مع شركة ALO DHAKA AVIATION LIMITED لتشغيل خط طيران منتظم ومباشر بين القاهرة ومدينة دكا عاصمة دولة بنجلاديش، ابتداء من الأول من نوفمبر 2021 بمعدل رحلتين أسبوعيًا أيام الاثنين والخميس.

شهد توقيع الاتفاق الطيار عمرو نبيل، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية وسفير دولة بنجلاديش لدى جمهورية مصر العربية.

ووقع على الاتفاق من جانب مصر للطيران، محمد وائل الدمرداش، رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وسامي سيد علي، الرئيس التنفيذي لشركة ALO DHAKA .

رحلات تتم عبر «الآيرباص A330-300» وتسع 301 مقعد

ومن المخطط أن تُسير مصر للطيران هذه الرحلات بطراز الآيرباص A330-300، الذي يسع عدد 301 مقعد، كما أن الطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال، وشاشات شخصية بدرجة رجال الأعمال، والدرجة السياحية، بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث على متن الطائرة.