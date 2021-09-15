تجديد وحدة الرعاية المركزية بمستشفى مصر للطيران

قال الدكتور أيمن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، إنه تم الانتهاء من تجديد وحدة الرعاية المركزية للباطنة والسكتة الدماغية بمستشفى مصر للطيران، والتي تستخدم حاليًا كوحدة رعاية مركزة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصرللطيران بتقديم كافة الرعاية الطبية للعاملين بقطاع الطيران المدني وأسرهم.

مستشفى مصر للطيران

ويقوم بالإشراف الفني على الوحدة عدد من الأطباء الأساتذة الاستشاريين الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية من جامعة عين شمس، كما أن الوحدة مجهزة بعدد 9 أجهزة تنفس صناعي، مع وجود جهاز متنقل للغسيل الكلوي، بالإضافة إلى احتوائها على 14 سريرا.

وتضم وحدة العناية المركزة 8 أخصائيين من الحاصلين على ماجيستير في الحالات الحرجة، و30 فردا من أفراد التمريض الذين تلقوا الدورات التدريبية المختلفة لتقديم أفضل خدمة للمرضى، وسرعه التعامل مع الحالات الحرجة.