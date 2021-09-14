«مصر للطيران» تنقل 9086 راكبا عبر 72 رحلة دولية وداخلية غدا

أعلنت شركة مصر للطيران، تسيير 72 رحلة جوية تنقل 9086 راكبا، غدا الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، منها 50 رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، إسطنبول، فرانكفورت، أبو ظبي، موسكو، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، واشنطن.

كما تسير الشركة 18 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وسوهاج ومرسى علم وأسيوط، و4 رحلات شحن جوي.