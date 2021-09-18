خارج من السجن.. تفاصيل جديدة في واقعة ذبح جزار زوجته بالفيوم

تفاصيل جديدة كشفت عنها تحريات المباحث، في واقعة قيام جزار بقتل زوجته بطعنها 7 طعنات، ثم ذبحها ذبحاً كاملاً حتى فصل رأسها عن جسدها، فوق «تروسيكل» كانا يستقلانه، في وضح النهار، أمام مجلس مدينة سنورس بمحافظة الفيوم، حيث تبينّ أنّ الزوج مسجل خطر وله سوابق، بالإضافة إلى أنه كان محبوساً وخرج من السجن منذ فترة قريبة، وبعد خروجه بأيام قليلة، أقدم على قتل زوجته في منتصف الشارع، ثم توجه إلى قسم الشرطة، ودماء زوجته في يديه وعلى ملابسه، واعترف بجريمته.

جريمة بشعة في سنورس.. جراز يطعن زوجته ويذبحها في الشارع

وشهدت مدينة سنورس، بمحافظة الفيوم، جريمة قتل بشعة في حوالي العاشرة من صباح أمس الجمعة، بعدما قام جزار يُدعى «رمضان ف. م.»، بقتل زوجته «هدية م. ع.»، بطريقة بشعة، حيث طعنها 7 طعنات في مناطق متفرقة بالجسم، ثم ذبحها حتى فصل رأسها عن جسدها، وسط ذهول المارة، الذين حاولوا إنقاذها، ولكنه هدد بقتل كل من يحاول التدخل لإنقاذها.

يدان وملابس ملطخة بالدماء.. جزار يذبح زوجته بالفيوم

وفوجئ ضباط مركز شرطة سنورس بدخول جزار إلى ديوان القسم، ويداه وملابسه ملطخة بالدماء، وطلب مقابلة المقدم محمد هاشم مفتاح، رئيس المباحث، وحينما دخل إليه قال له: «أنا قتلت مراتي ودبحتها وفصلت راسها عن جسمها، وجثتها في الشارع قدام مجلس المدينة، وجاي أسلم نفسي»، ثم اعترف بتفاصيل ارتكاب جريمته تفصيلياً.

جزار يقتل زوجته مُعللاً ذلك بسوء سلوكها وغسل عاره

وأوضح الجزار المتهم بذبح زوجته أنّه قتل زوجته بتلك الطريقة البشعة، حتى يهدأ قلبه، ويغسل عاره، بعدما علم بسوء سلوكها خلال فترة تواجده في السجن، وحينما تشاجر معها، حاولت الهرب إلى منزل أسرتها، فطاردها وأحضرها، ثم قتلها في منتصف الشارع، ليتخلص من العار، بحسب ما جاء في أقواله أمام رئيس مباحث القسم.