جزار يقتل زوجته في الشارع بالفيوم

مشادة كلامية نشبت بين زوجين، تطورت إلى مشاجرة قررت الزوجة على إثرها ترك منزل الزوجية، فجمعت ملابسها ثم خرجت من المنزل متوجهة إلى منزل أسرتها، بينما لحق بها الزوج ليعيدها إلى المنزل، وحينما أصرت على ترك منزل الزوجية بقرية «جبلة»، التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم، إستل سكيناً وطعنها عدة طعنات ثم ذبحها في منتصف الشارع على مرأى ومسمع من الجيران الذين حاولوا إنقاذها ولكن الزوج توعد من يتدخل بالقتل.

بلاغ بقيام جزار بقتل زوجته

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد حافظ الحنبولي مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغاً من أهالي منطقة جبلة بنطاق المركز، بقيام جزار بذبح زوجته بمنتصف الشارع.

الشرطة تنتقل لموقع الجريمة

وعلى الفور، هرع ضباط مركز شرطة سنورس برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين قيام جزار يدعى «ر ف م» بقتل زوجته بطعنها عدة طعنات ثم ذبحها في منتصف الشارع أمام الجيران، بسبب محاولتها ترك منزل الزوجية والتوجه إلى منزل أسرتها إثر نشوب خلافات بينهما.

نقل الجثة للمشرحة

جرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، فيما قام الزوج القاتل بتسليم نفسه للشرطة، واعترف بجريمته، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.