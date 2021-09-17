قطع رأسها وطعنها 7 مرات.. جزار الفيوم يقتل زوجته في الشارع ويسلم نفسه

وسط ذهول أهالي منطقة سنورس بمحافظة الفيوم أنهى جزار حياة زوجته بطريقة دموية وسط الشارع والمارة فوق «تروسيكل» كانا يستقلانه، حيث تركت منزل الزوجية متجهة لمنزل أسرتها بعد نشوب مشاجرة بينهما، فأحضرها على الـ«تروسيكل»، ثم استل سكيناً وطعنها 7 طعنات متفرقة بالجسد، وعندما خارت قواها ذبحها ذبحًا كاملاً حتى فصل رأسها عن جسدها بدم بارد، وسط صرخات المارة من بشاعة المنظر، ثم نزل الجزار من فوق الـ«تروسيكل» متوجهًا إلى مركز الشرطة ليسلم نفسه.

جزار يقتل زوجته بـ7 طعنات ثم يذبحها

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد حافظ الحنبولي، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد حضور جزار يدعى رمضان منيس، إلى ديوان المركز، وتسليمه نفسه للشرطة بعدما قتل زوجته «هدية ع ر» بطعنها 7 طعنات وذبحها حتى فصل رأسها عن جسدها.

ذبحها أمام أعين المارة في وسط الشارع

وعلى الفور، انتقل ضباط القسم إلى الشارع محل الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

صدمة بالفيوم بعد طعن شابة وذبحها في الشارع

وأصابت حالة من الصدمة أهالي مدينة سنورس، بعدما شاهدوا منظرا بشعا تضمن طعن الجزار لزوجته 7 طعنات وسط صراخها واستغاثتها بالمواطنين الذين حاولوا إنقاذها ولكن زوجها هدد من يتدخل بالقتل، ثم ذبحها كالشاه حتى فصل رأسها عن جسدها وسالت دمائها على الـ«تروسيكل» والأرض.