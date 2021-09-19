تحذير لعملاء للبنوك: السداد المبكر للقروض يعرضكم لغرامة مالية

رغم رغبتهم في السداد المبكر للقروض، إلا أن ذلك يعرضهم لبعض الغرامات، فمن الممكن أن يُفاجأ العملاء المقترضون من البنوك، بوجود شرط عند السداد المبكر، بدفع مبلغ غرامة، وهو الأمر الذي يقع فيه الكثير من العملاء.

البنك يلجأ لفرض غرامة لتعويض قيمة الفائدة

وهنا تظهر فكرة الفائدة التي تعتمد عليها البنوك في تحقيق أرباح من خلالها، وهو ما لا يتحقق في حالة قيامك بسداد القرض قبل ميعاده مما يتسبب للبنك في خسارة المبلغ الذي كان سيحصل عليه من الفائدة على القرض، وهنا يلجأ البنك إلى فرض غرامة الدفع المسبق، كطريقة تحقق له تعويض عن خسارته المالية إذا قمت بسداد قرضك مبكرًا.

قيمة الغرامات المستحقة للبنوك في حالة السداد المبكر

وفي هذا التقرير ترصد «الوطن»، الرسوم والغرامات على الأقساط المتبقية، والتي يجب أن يسددها العملاء عند قيامهم بالسداد المبكر لقروضهم وذلك وفقا للائحة البنوك الداخلية، من خلال 10 بنوك:

- بنك مصر تبلغ نسبة الغرامة التي يجب أن يسددها العميل عند قيامه بالسداد المبكر للقرض 5%.

- بنك القاهرة تبلغ نسبة الغرامة التي يجب أن يسددها العميل عند قيامه بالسداد المبكر للقرض 7%.

- بنك الإسكندرية يسدد العمل نسبة 7% عند قيامه بالسداد المبكر.

- بنك كريدي أجريكول يسدد العمل نسبة 5% عند قيامه بالسداد المبكر.

- البنك التجاري الدولي يوقع غرامة بنسبة 5% على كل عميل يقوم بالسداد المبكر للقرض.

- بنك عودة - مصر تبلغ نسبة الغرامة 6% على العملاء الراغبين في السداد المبكر للقرض.

بنك قناة السويس يلتزم العميل بسداد 5% عند قيامه بالسداد المبكر للقرض.

بنك الإمارات دبي الوطني 5%.

البنك المصري لتنمية الصادرات 5%.

بنك المشرق 7%.

بنك إتش إس بي سي 5%.