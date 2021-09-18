بـ800 جنيه فقط.. تفاصيل رحلات شرم الشيخ من «الشباب والرياضة»

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، سلسلة برامج رحلات «اعرف بلدك» إلى مدينة شرم الشيخ، لعدد 4 أفواج من محافظات (بورسعيد، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر) خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة 47 شابًا وشابة من كل محافظة من المحافظات المشار إليها.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل الاشتراك في الرحلات، وفقًا لما أعلنته الوزارة، على النحو التالي:

رحلات «اعرف بلدك» إلى شرم الشيخ

- مدة الفوج خمسة أيام بأربع ليالِ.

- رسم الاشتراك 800 جنيه من كل مشارك.

- التجمع من أمام مبنى وزارة الشباب والرياضة.

- المرحلة العمرية: من 18 لـ40 عامًا، ويمنع نهائيا اصطحاب الأطفال والأسر.

- استقبال الرحلات على وجبة العشاء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

- الحجز للرحلة لمن يرغب المشاركة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة «بوابة مصر للشباب والرياضة».

- يسجل الشاب بياناته الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني من هنــــــــا.

- بعد ذلك يتوجه لمديرية الشباب والرياضة، طبقًا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي، ويقوم بتسديد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب والرياضة «إدارة الشباب» علمًا بأنّ الأولوية بأسبقية الدفع وليس التسجيل.

- يمنع التبديل نهائيًا، أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- في حالة ثبوت عدم صحة البيانات يجري ترحيل المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- الإقامة والإعاشة بفندق «تيوليب إن» في شرم الشيخ.

- الانتقالات ذهابًا وعودة (أتوبيسات مكيفة).

- يتحمل المشارك قيمة البرنامج السياحي.

طريقة التسجيل في رحلات «اعرف بلدك»

- قبل التسجيل يجب التأكد من صحة البيانات قبل الحفظ، حيث لا يمكن تعديلها بعد ذلك.

- قم باختيار «رحلات اعرف بلدك 2021»، ثم اختر المدينة التي ترغب في التوجه لها.

- قم بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالرقم القومي والاسم الرباعي، والمحافظة والنوع والفوج والحالة الاجتماعية.

- بعد ذلك قم بتحديد بيانات التواصل الخاصة برقم الهاتف وعنوان السكن.

- قم بتحديد المؤهل الدراسي والجامعة الخاصة بالمتقدم، والوظيفة وجهة العمل إذا كان المتقدم يعمل، ثم الضغط على تأكيد الطلب ثم الضغط على «حفظ»، على أن يقوم الراغب في الاشتراك بسداد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب التابع لها محل الإقامة المدون بالبطاقة الشخصية، إذ يتم تأكيد الاشتراك بأسبقية الدفع.