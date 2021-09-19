بورصة الدواجن اليوم الأحد 19-9-2021 في مصر

استقرارا في القيمة السعرية تشهده بورصة الدواجن منذ قرابة الشهرين، إذ لم يطرأ على الأسعار أي تغييرات سواء بالارتفاع والانخفاض، وذلك بحسب تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، مشيرًا إلى انخفاض أسعار العلف لسعر تراوح بين 7900 و8100 جنيه يعد سببًا من أسباب الاستقرار.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر الحالي، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وسجّلت الدواجن البيضاء استقرارًا في المزرعة اليوم الأحد، عند سعر تراوح بين 24 و25 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 28 جنيهًا، كما شهدت أسعار الدواجن البلدي استقرارًا عند سعر تراوح بين 36 و37 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 43 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصلت إلى نحو 41 جنيهًا اليوم الأحد، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 45 و46 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 43 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 45 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 50 و52 جنيهًا، وبذلك تستقر الأسعار عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الماضي.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في السوق المحلية وعدد من المحال التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الاثنين على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم، إلى نحو 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس استقرارًا اليوم، نحو 39.5 جنيه.

- وجاء سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم، بـ29 جنيهًا.

- وبلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم، نحو 36 جنيهًا.

- وسجّل سعر كيلو الدواجن البلدي، اليوم الأحد، نحو 36 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء، اليوم، إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجل سعر كيلو البانيه اليوم، نحو 70 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم، نحو 52 جنيهًا.

- أما سعر الكيلو جرام من البط، فوصل اليوم، إلى 37 جنيهًا.