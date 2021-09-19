حريق يلتهم مخزن أدوات كهربائية بكرداسة دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق اندلع في مخزن للأدوات الكهربائية بمنطقة كرداسة شمال محافظة الجيزة، وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، وأتت النيران علي محتويات المخزن بالكامل.

التحريات: ماس كهربائي وراء الحريق

جاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، والعميد عمرو البرعي رئيس مباحث القطاع، عن أن سبب اندلاع الحريق ماس كهربائي، وأن القوات دفعت بـ3 سيارات إطفاء حتى تمكنت من إخماد ألسنة اللهب.

انتداب المعمل الجنائي

وعقب إخماد الحريق، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وانتقلت للمعاينة وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.