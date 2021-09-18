السيطرة على حريق في مسجد شهير بقنا دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية في مدينة قنا من السيطرة على حريق نشب قبل قليل، في كابينة كهرباء خاصة بأحد المحولات داخل مسجد «ناصر»، في مدينة قنا، حيث تم إخماد النيران ومحاصرتها قبل أن تمتد إلى باقي أجزاء المسجد، دون وجود إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطاراً من قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد هاني الأتربي، مساء اليوم السبت، باندلاع حريق في كشك كهرباء داخل مسجد «ناصر» بمدينة قنا.

وبحسب مسؤول الحماية المدنية، فقد تم على الفور، الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وبعد الفحص تبين نشوب حريق محول كهرباء بكابينة الكابلات، جهد متوسط، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل امتدادها لباقي أجزاء المسجد، دون وقوع مصابين.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القاونونية.