علي جمعة: من حق الأب كتابة أملاكه لبناته في حياته

أكد فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أنه من حق الأب أن يكتب أملاكه لبناته أو زوجاته أو أي شخص في حياته لحماية حقوقهن وسترهن في الدنيا، مشددا أن ذلك يحدث في حالة حياة الأب وليس بعد وفاته، «المورايث في الحالة دي لسه مجتش، قطار الميراث لسه مجاش، لأن الراجل لسه مامتش، عيب اللي بيحصل ده إننا نغربش على نفسنا، وندخل المسائل ببعضها ومنقومش بما أمرنا به العلماء وهو التصوير الصحيح فبلاش كده».

التصوير الصحيح يفرق بين الحياة الدنيا وما بعد الموت

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، السبت، أن التصوير الصحيح يفرق بين الحياة الدنيا وما بعد الموت، فالأخيرة تُسمى وصية ونجعلها في حدود الثلث والاختلاف بأن تجوز لوارث أم لا، أو وصية واجبة لمن مات في حياة أبيه من ولد أو بنت، إلى آخر من هنالك من أحكام الميراث التي هي نظام إلهي ولكن بعد الموت.

تدخلك بين الناس وربك أمر غير سديد

وتابع: «الراجل لما يقولي أنا نيتي سليمة وعاوز راحة بناتي بس، خلاص يبقى نيته سليمة، وأقبل منه هذا، لكن كون إنك تتدخل بين الناس وبين ربك وتتدخل في قلوبهم هذا أمر غير سديد وهذا أمر فيه عدوان وطغيان وتجاوز، ولا يجوز للعالم أن يطغى بهذا الشخص».

يجب على العلماء أن يعلموا الناس وليس السير وراءهم

وأوضح أنه يجب على العلماء أن يعلموا الناس وليس السير وراء حديث الناس، «أحنا مش بنتماشى مع الناس عاوزة إيه أو رأي الشارع والناس، أحنا نبين حكم الله كما عرفناه وعلمنا إياه وننقله لمن بعدنا، أنا مش أخاطب الناس لأن أغلبهم فاهمين القضية، لكن بخاطب الدعاة إلى الله بأن يدعوا إلى الله على البصيرة».