إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 229 مليون حالة

اقتربت حصيلة إصابات كورونا المستجد «كوفيد 19»، على مستوى العالم منذ ظهوره قبل نحو عامين، وتحديدا في أواخر عام 2019، من تسجيل 229 مليون حالة إصابة، وسجلت الإصابات 228935812 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 4700044 حالة، بينما ارتفعت حالات الشفاء من الفيروس إلى 205522030 حالة.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الجنوبية إلى 285931 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت وكالة «مكافحة الأمراض والوقاية منها»، اليوم، أنه تم تسجيل 1910 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 285931 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات إلى 2404 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس السبت، ‏‎ 154513 ‎‏إصابة ‏‏‏جديدة بـ«كورونا» ‏‏‏‏و‏‎‏‎‏‎ 2087 ‎‏‎ وفاة، ليصل إجمالي ‏‏‏الإصابات إلى ‏‎41915285‎‏ حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا» في البلاد إلى ‏‎670565‎ حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع وفيات «كورونا» في المملكة المتحدة إلى 135147 حالة

وفي المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة البريطانية، أمس السبت، 30144 حالة إصابة جديدة بالفيروس و 164 وفاة جراء الإصابة بـ«كورونا»، موضحة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 7400739 حالة، فيما وصل مجموع وفيات «كورونا» في البلاد إلى 135147 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، سجلت البلاد، أمس السبت، 4578 إصابة جديدة بـ«كورونا» و51 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيان، إن إجمالي الإصاباتبـ«كورونا» في البلاد ارتفع إلى 4.63 ملايين، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 130284 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا، زيادة بـ40 % في عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من «لقاح كورونا» بعد قرار حكومي يفرض الحصول على تصريح صحي لجميع عمال القطاعين العام والخاص بدءا من 15 أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت إيطاليا، أصبحت، الخميس الماضي، أول دولة أوروبية تطالب جميع العاملين بحيازة «الجواز الأخضر» لكي يتمكنوا من العمل الشهر المقبل، فيما قامت السلطات الإيطالية، بتطعيم 75% من سكانها ممن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر.

عربيا، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس السبت، تسجيل 2291 إصابة جديدة بـ«كورونا» و48 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، كما سجلت الوزارة المغربية، 3491 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 918126 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 13876 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة «المغرب العربي» للأنباء.

حصيلة حالات الشفاء من «كورونا» في المغرب تصل إلى 880091 حالة

وأشارت الصحة المغربية، إلى ارتفاع حصيلة حالات الشفاء من «كورونا» في البلاد إلى 880091 حالة، موضحة أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من «لقاح كورونا» بلغ 20990007 شخص فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كورونا»، 17410792 شخصا.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس السبت، 201 إصابة جديدة بـ«كورونا» و11 حالة وفاة، فيما تماثل 177 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 201425 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 5681 حالة، بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 137775 شخص.

الصحة الجزائرية: 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية

وقالت الصحة الجزائرية في بيان، إن 21 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية و22 ولاية سجلت من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أخرى 10 حالات فما فوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وفي موريتانيا، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس السبت، تسجيل 52 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي وفاة و106 حالات شفاء من الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 35373 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 765 حالة.