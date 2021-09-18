«الكهرباء» تنفي تصدير الكيلو وات بـ45 قرشا: شائعة لا أساس لها من الصحة

نفى الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ما انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تصدير مصر الكهرباء بـ45 قرشا للكيلو وات، بينما تحاسب المواطن المصري عليه بـ145 قرشًا.

شائعة لا أساس لها من الصحة

وأكد حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «بقينا في بحر من الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة أبدا، فقد ظهرت من العام الماضي وتم الرد عليها من قبل وزير الكهرباء أكثر من مرة».

مجلس الوزراء يعلن الأسعار

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء: «أسعار الكهرباء للمواطنين يصدرها مجلس الوزراء ويتم نشرها في الوقائع المصرية، وما قيل في هذا الشأن غير صحيح على الإطلاق».

وكان الدكتور أيمن حمزة، قد أكد أن الوزارة تستعد بالتزامن للمواسم التي يصحبها تغيرات مناخية، ويدعم ذلك الوفرة في الكهرباء بالإضافة إلى التطور الكبير الذي شهدته الوزارة، مشيرا إلى أنه يتبقى شيء مهم، وهو الصيانة المستمرة والمتابعة.

فرق الطوارئ جاهزة لتنفيذ كل المهمام

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أول أمس، الخميس، أن الوزارة ستعمل على التأكد من جاهزية المهمات الكهربائية وعزلها، وأعمال الصيانة، مشددًا على أن فرق الطوارئ على أهبة استعداد من أجل تنفيذ كل المهمات، بالتزامن مع التغيرات الجوية مثل الأمطار والرياح.

وقال، أن سبب انقطاع التيار الكهربائي في بعض الأماكن يرجع إلى استمرار أعمال التطوير، ومن ثم فإن هناك أعمال تطوير كثيرة جدا، مثل الطرق أو المنشآت السكنية بالإضافة إلى التوسعات، ومن ثم فإن هذا الأمر تطلب إعادة للمسارات أسفل الطرق، وهو ما يحدث بعض الأعطال في الكابلات المغذية الكهربية.