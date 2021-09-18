رعب الصباحية.. عريس الغردقة يطالب شركة الثلاجات بتعويض

«قضيت شهر العسل بين القسم والنيابة والتحقيقات، وضاع شقى عمري في تأثيث شقة الزوجية، والتهمته النيران بالكامل، ولم افرح أنا وزوجتي مثل أي عروسين سوى 6 ساعات فقط، لأستيقظ يوم الصباحية على رعب، حيث النيران التهمت محتويات الشقة، والأدخنة كانت تخنقنا، وكادت تودي بحياتي أنا وزوجتي، في يَوم الصباحية»، بهذه الكلمات بدأ «إسلام محمد»، المعروف باسم «عريس الغردقة»، في البحر الأحمر، حديثه لـ«الوطن» اليوم السبت.

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العريس يطالب الشركة المصنعة بالتعويض

وتابع «إسلام»، في بث مباشر على صفحة «الوطن»، قبل قليل، قائلاً إن «السبب وراء الحريق هو نشوب النيران في الثلاجة الجديدة»، مشيراً إلى أنه سيطالب الشركة المصنعة للثلاجة المتسببة في الحريق بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي ونفسي هو وزوجته، في شهر العسل، في أول يوم زواج له.

وأكد «عريس الغردقة» أن تحريات المباحث حول الواقعة، توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحريق، وأن سبب الحريق هو ماس كهربائي في الثلاجة الخاصة بالمنزل محل الواقعة، وناشد «إسلام»، عبر صفحات «الوطن»، استعجال تقرير الأدلة الجنائية، الذي طلبته النيابة للوقوف على أسباب الحريق.

التفاصيل الكاملة لحريق الشقة في الصباحية

تعود الواقعة عندما اصطحب «إسلام محمد إسلام محمد»، 27 سنة، يعمل مندوباً في شركة سياحة، عروسه زفافهما بمدينة طنطا، إلى شقة الزوجية في منطقة «مبارك 2»، جنوب مدينة الغردقة، وفي أول يوم لوجودهما بالشقة، تناولا العشاء، ووضعا ما تبقى في الثلاجة، وكانت أول مرة يستعمل فيها الثلاجة الجديدة، وخلدا للنوم بعد عناء السفر، إلا أنهما سرعان ما استيقظا على مشهد مرعب، حيث النيران تلتهم محتويات الشقة، حتى أصبحت رماداً، ولم تتبق لهما قطعة أثاث واحدة، وذهب كل ما كانا يمتلكانه على الأرض كالتراب بسبب «الثلاجة».

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة أول الغردقة، وانتقلت قوة من مباحث القسم، وتم عمل التحريات اللازمة، وتحرير تقرير وعرضه على النيابة العامة، التي تباشر التحقيقات في الواقعة، وطلبت تقريراً من الأدلة الجنائية عن سبب الحريق، ويجري استكمال التحقيق والإجراءات القانونية.