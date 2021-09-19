مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

لقي شخص مصرعه أصيب اثنين آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي بجوار «كارتة» أسيوط.

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وصول بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الصحراوي بجوار كارته أسيوط، ووقوع متوفى ومصابين.

وعلى الفور، انتقل فريق من قوات الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ.

انفجار إطار السيارة

وكشفت التحريات أن سبب الحادث انفجار إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة، فاختلت عجلة القيادة بيد قائدها وفقد السيطرة عليها فووقع الحادث، نجم عنه مصرع «محمد عبدالحميد»، 65 عاما، بالمعاش، وإصابة شخصين هم «أسماء محمد عبدالحميد»، 22 عاما، مصابة بكسر في الركبتين واشتباه كسر في العمود الفقري، و«أحمد سيد محمد»، 34 عاما، مصابا بكدمات بسيطة، ومقيمين في قرية بني سميع التابعة لمركز شرطة أبوتيج.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الطرق في أسيوط

وشهدت محافظة أسيوط عدة حوادث طرق خلال الفترة الماضية، من بينها انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري أمام كافتريا دريم التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط، ونتج عنه مصرع رضيع، وإصابة أربعة أشخاص، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفى المركزي.

كما لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 15 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص وربع نقل» وتروسيكل، أمام قرية عزبة الدارين، بالطريق الزراعي «القاهرة - أسيوط"، بمنطقة منقباد التابعة لمركز أسيوط.