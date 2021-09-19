جراحة خطيرة بمستشفى العلمين تعيد الحياة لسيدة.. انفصلت فروة رأسها عن الجمجمة

نجح فريق طبي في مستشفى العلمين النموذجي، في إجراء عملية جراحية دقيقة لسيدة، تمكنت من خلالها من استعادتها لفروة رأسها مرة أخرى بعد انفصال الفروة التام عن الجمجمة وظهور عظام الجمجمة، عقب تعرضها لحادث أليم، وتمكن الفريق الطبي من خياطة الفروة كاملة وإرجاعها إلى مكانها الطبيعي على الجمجمة، في جراحة معقدة، بنسبة نجاح بلغت 100% من خلال فريق طبي متخصص بالمستشفى، تحت رعاية الدكتور محمد علي المتولي، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

تفاصيل حالة المريضة في مستشفى العلمين

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى العلمين النموذجي في محافظة مطروح، سيدة ثلاثينية تدعى «ع. م»، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أنها تعاني من جرح قطعي يمتد حول محيط الرأس كلها وانفصال لفروة الرأس عن الجمجمة، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالة بقسم الطوارئ، لإنقاذ حياة المريضة التي كانت في حالة سيئة، أعقبها دخولها إلى غرفة العمليات لوقف نزيف الدم من الرأس وعلاج الجرح، وخرجت المريضة من العمليات إلى العناية المركزة من خلال الفريق الطبي بقسم الطوارئ وقسم جراحة الوجه والفكين، ووضعت المصابة تحت الملاحظه للاطمئنان عليها لحظة بلحظة، وتم إجراء عملية خياطة لفروة الرأس.

جراحات دقيقة تجرى في مستشفى العلمين النموذجي

وتجري الفرق الطبية بمستشفى العلمين النموذجي، العديد من الجراحات الدقيقة والمعقدة، والتي تستقبلها عن طريق قسم الطوارئ، من خلال استشاريين وأخصائيين في الجراحة العامة والعظام، والعيون، والوجه والكفين، والمخ والأعصاب، بجهود طبية كبيرة.

وتخدم المستشفى أهالي مركز ومدينة العلمين، ويحول إليها مرضى من الضبعة والحمام وسيدي عبدالرحمن، بالإضافة إلى استقبال الحوادث على مدار العام، وخلال موسم الصيف تحديدا بسبب ارتفاع معدل حوادث الطرق في بعض الطرق بالساحل الشمالي.