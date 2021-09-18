الصحة: لهذه الأسباب لا نعطي اللقاح للفئة العمرية من 12 لـ16 عاما

أكد الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، إن فئة الشباب والأطفال ما بين 12 لـ 18 عامًا بوسعهم الحصول على تطعيم الانفلونزا الموسمية، «موسم الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية حاليا مناسب لهذه الفئة العمرية للوقاية من نزلات البرد المتكررة»، فالأولى لهذه الفئات حاليا الحصول على لقاح الانفلونزا، نظرا لأن دراسة تلقيحهم بلقاح كورونا مازالت قيد البحث.

الأولى للأطفال حاليا «لقاح الانفلونزا الموسمية»

وقال «النادي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أنه عندما يتم دراسة تطعيم الأطفال بلقاح مضاد لفيروس كورونا، وإقرار ذلك، حينها نكون كأسر أو أولياء أمور أحرارًا في اختيار حصول الأطفال على لقاح كورونا أو الانفلونزا أو منحهم معًا، أو ترك مسافة بينهما على الأقل أسبوعين، فالأولى حاليًا لهذه الفئة هو الحصول على الانفلونزا الموسمية.

الولايات المتحدة أقرت تطعيم الأطفال دون الـ 18 سنة وحتى 12

وأما عن إقرار الولايات المتحدة الأمريكية تلقيح الأطفال ما دون 16 عامًا وحتى 12 سنة، وسبب عدم تطبيقه في مصر، رد عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بوزارة الصحة والسكان، أن اللقاح المتوفرة في الولايات المتحدة هو «فايزر» وقد يكون هذا اللقاح يسمح بذلك، لكن مصر بها مجموعة من اللقاحات سواء الروسي أو الصيني أو الانجليزي، أو الانجليزي من أصل هندي، ومن المحتمل أن تصل لنا جرعات من فايزر.

الدولة المصرية تسعى حثيثًا لتوفير كافة اللقاحات

وأكد أنه حال وصول جرعات كافية من لقاح فايز تغطي الطلاب ما دون الـ 16عاما وحتى الـ 12 عاما، وقتها من الممكن تلقيحهم، «بس إزاي أخد قرار زي ده وأنا ماعنديش ما يكفي تلقيح الأطفال من مخزون اللقاح المناسب لهم، لو ثبت في الدراسات العلمية والدورية فعالية وأمان فايزر بالنسبة للاطفال وخاصة أن الدولة تسعى حثيثة لتوفير كافة اللقاحات لايوجد وقتها مايمنع من توفيره بشكل كافي ليشمل ويغطي الطلاب والطالبات».

وأضاف: «التطعيم الآن هو الحل الوحيد، وطوق النجاه لكن شريطة أن نغطي الفئة الأخرى المستهدفة حالياً ممن هم أكبر من 18 سنة، بره خلصوا تطعيم ناس كتير لما أوصل لانجازهم أفكر في الفئة العمرية الأقل من 18».