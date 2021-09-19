حادث طريق السويس.. BMW اتقسمت نصفين ومات 2 من ركابها

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورًا لسيارة من العلامة التجارية «BMW» انقسمت إلى نصفين واشتعلت فيها النيران من قوة التصادم المروع التي تعرضت له السيارة في حادث طريق السويس ما أسفر عن وفاة شابين وإصابة اثنين آخرين كانوا يستقلون السيارة، وتسأل رواد منصات التواصل الاجتماعي عن الأسباب التي أدت إلى انقسام السيارة إلى نصفين بهذا المشهد المؤلم الذي يوضح الحالة الصحية بالغة السوء للمصابين.

تدمير سيارة BMW بسبب حادث تصادم

أفادت تحقيقات النيابة العامة أن السيارة MBW التي اصطدمت بالحاجز الخرساني على طريق السويس تهشمت بشكل تام وانقسمت لنصفين واشتعلت فيها النيران بشكل كبير ما أدى إلى تدميرها بالكامل، وتبين أن سائقها كان يسير بسرعة جنونية قبل أن تختل عجلة القيادة في يديه ويصطدم بعامود إنارة ومنه إلى الحاجز الخرساني.

وفاة شابين

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة أن اثنين من مستقلي السيارة على طريق السويس ماتا في الحال من قوة التصادم، بينما أصيب آخران بإصابات بالغة ونقلا إلى المستشفى لإسعافهما، وما زالا فاقدا الوعي من قوة التصادم، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى وجرى رفع آثار الحادث وفتح الطريق للمرور.

انتداب لجنة هندسية لمعاينة حادث طريق السويس

وقررت النيابة العامة انتداب لجنة هندسية من خبراء المرور لمعاينة حادث طريق السويس وإعداد تقريرًا بنتائجه وموافاة النيابة بما أسفرت عنه نتائج الفحص، واستدعت النيابة العامة أسرة الضحايا لسماع أقوالهم في الحادث، و3 من شهود العيان، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

دفن ضحايا حادث طريق السويس

كانت النيابة صرحت بدفن الجثمانين المتوفيين في حادث طريق السويس، وكلفت بمتابعة الحالة الصحية للمصابين حتى تتمكن من سماع أقوالهما بعد تماثلهما للشفاء.