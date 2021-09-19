انطلاق «معا نطمئن.. سجل الآن» بـ3 محافظات.. احصل على اللقاح بنفس اليوم

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، انطلاق حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بمحافظات (الغربية والمنيا والإسماعيلية) اليوم الأحد، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا.

23 ألف مواطن سجلوا لتلقي اللقاح في «معًا نطمئن.. سجل الآن» بـ9 محافظات خلال 4 أيام

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان عنه، أنّه جرى تسجيل 23 ألفًا و226 مواطنًا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح من خلال الحملة، أثناء فترة عملها بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، بني سويف، والشرقية) خلال الـ4 أيام الماضية، وتقديم التوعية لأكثر من 25 ألف مواطن بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أنّ الحملة تستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

ولفت مجاهد، إلى تخصيص 9 أتوبيسات وسيارات مجهزة تجوب المحافظات الثلاث اليوم، ويضم كل أتوبيس 30 فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، جرى تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة تابلت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم بشأن اللقاحات، مؤكدًا أنّ المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية، يمكنهم التوجه إلى مقر الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

تجهيز 8 مراكز شباب بالمحافظات التي انطلقت بها الحملة اليوم لتطعيم المواطنين

وتابع مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي، أنّ الحملة تجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات، وجرى تجهيز 8 مراكز شباب بالمحافظات التي انطلقت بها الحملة اليوم، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

وأضاف مجاهد، أنّ الحملة ستنتقل غدًا الإثنين إلى محافظات (دمياط، أسيوط، بورسعيد) والثلاثاء (المنوفية، السويس) والأربعاء (البحيرة، سوهاج) والخميس (قنا) والجمعة (الأقصر) والسبت (أسوان)، مناشدًا المواطنين بأهمية التردد على حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي من هنا للحصول على اللقاح.

يذكر أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد الأربعاء الماضي، تدشين حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.