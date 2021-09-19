البنوك تُبقي على أسعار الفائدة للشهادات بعد قرار «المركزي»

تنعقد اليوم، لجان «الأليكو» بالبنوك المصرية وهي اللجان المختصة بتحديد أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير البنكية، حيث تجتمع اليوم بعد قرار لجنة السياسة النقدية.

وقد قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس الماضي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.

وصرحت مصادر مطلعة في البنوك المصرية، بأنه سيبقى على أسعار الفائدة للشهادات والودائع وحسابات التوفير بالعملة المحلية والأجنبية على السعر الحالي دون أي تغيير.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أسعار الفائدة ستثبت على غرار قرار البنك المركزي المصري والذي قرر تثبيت الأسعار خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وخلال السطور التالية يستعرض الوطن أبرز أسعار الفائدة في البنوك المصرية:

سعر الفائدة على الشهادات والودائع في البنك الأهلي

- يقدم البنك الشهادة الخماسية ذات العائد المتغير بحد أدنى للشراء 1000 جنيه، ويصرف لها عائد 10.25%.

- يكون العائد الشهري للودائع 3.68%، والعائد ربع سنوي 3.695%، ونصف السنوي 3.715%، والسنوي 3.750%.

شهادات الادخار بالجنيه فى بنك مصر

- يقدم بنك مصر الشهادة الثلاثية القمة بعائد شهري 11%، والشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير ربع سنوية 8.25%.

- يقدم بنك مصر وعاء ادخاريًّا بعائد ثابت شهري 9%، وعائد سنوي 9.5%، على أن يكون شراء الشهادة بحد أدنى 1200 جنيه.

سعر الفائدة في بنك القاهرة

- يقدم بنك القاهرة ودائع طويلة وقصيرة الأجل تبدأ من أسبوع حتى 10 سنوات، وفي حال كانت الوديعة لمدة 7 أيام حتى 15 يومًا يكون العائد 2.75% يصرف في نهاية المدة.

- فى حال كانت الوديعة لمدة بين شهر وأقل من شهرين يكون العائد 4% سنويًّا، ولا سيما أنها إذا كانت لمدة تتراوح بين 3 حتى 6 أشهر يكون العائد 4.75%، بينما إذا كانت الوديعة لمدة سنة وأقل من سنتين يكون العائد 5% سنويًّا.