إزالة 50 كشكا مخالفا وتحرير 30 محضرا لبائع متجول بمدينة بدر

أكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم شن حملة لإزالة التعديات والإشغالات بالحي الأول بالمجاورة الأولى، بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، في بيان، اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت عن إزالة 50 كشكا مخالفا، والتحفظ على عدد من الأدوات الموجودة على أرصفة المشاة، التي تُعيق حركة المارة، ورفع الإشغالات والتعديات، بجانب تحرير 30 محضر بائع متجول بالطريق، وكذا التحفظ على 12 «توك توك»؛ لمخالفة سيرها داخل المدينة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكيها.

شن حملة على مصانع الطوب المخالفة بمنطقة الـ100 فدان

وفي ذات السياق، قال المهندس عمار مندور، إنه تم شن حملة على مصانع الطوب المخالفة بمنطقة الـ100 فدان، التي أسفرت عن إزالة التعديات المقامة من المصانع، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ الحملات بقيادة العميد طارق سليمان، والعميد هاني عطية مأمور قسم مدينة بدر، وقوة من قسم المدينة وشرطة التعمير، وشرطة المرافق وإدارة المرور، وإدارات الأحياء والأمن والحركة بالجهاز.