تفاصيل مرض المطربة سوما.. نادر وأصيبت به منذ 4 سنوات

تصدر مرض المطربة سوما، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد ما كشفت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، أنها تمر بأصعب فترات حياتها، وذلك بعد المحنة المرضية الأخيرة التي مرّت بها في شهر يوليو الماضي، واستدعت حجزها بغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

مرض المطربة سوما منعها من الكلام والغناء فترة طويلة

وكتبت الفنانة سوما، عبر حسابها بـ«فيس بوك»، قائلة: «عاوزه أشكر كل الناس على وقفتهم ومحبتهم ودعاهم ليّ وبتمنى يفضلوا يدعوا لي لحد ما أعدي المرحلة الصعبة دي، فترة من أصعب فترات حياتي بمر بيها، لكن أملي في ربنا كبير».

وتعاني الفنانة سوما، من مرض نادر وخلل في الغدد، أصيبت به منذ عدة سنوات، وتسبب في منعها من الغناء أو المشاركة في أي أعمال فنية، وقامت بإجراء جراحة عاجلة منذ نحو 4 سنوات، وبدأت تعود لحياتها تدريجيًا، ولكن اختفت مرة أخرى، حتى عادت مجددًا مع عام 2020 وشاركت في أحد حفلات الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية، وفي عام 2021 وبالتحديد في شهر يوليو الماصي، تم نقلها للمستشفى بعد تدهور حاد في حالتها الصحية، واضطر الأطباء وقتها لحجزها بغرفة العناية المركزة، وفقًا لتصريحات تلفزيونية سابقة لها.

سوما بعد مرضها: صوتي وحشني

وفي عام 2018 بعد فترة من الاختفاء بسبب المرض، حكت الفنانة سوما، تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمّت بها للمذيعة منى الشاذلي في برنامج «معكم» على شاشة قناة cbc، قائلة: «ذهبت لكثير من الأطباء، وأخذت أدوية كثيرة جابت نتائج عكسية، كنت بعيّط وأقول صوتي وحشني جدًا، وبناتي الصغيرين مريم وكارما كنت بسمعّهم أي مطرب غيري، أنا طبيعتي بغني في البيت في أي مكان، لأني دوشة وبحب أهزر وأغني طول الوقت، فجأة فقدت صوتي تمامًا ومش فاهمة أنا مين».

وأضافت «سوما» «قعدت شهر ونص مش بتكلم، وأجريت منظار حنجري، وسألني الدكتور عن أعلى طبقة استخدمتها في الغناء، شاورت له اتكلم، قالي آه لكن بالراحة، قولتله غنيت حاجات كتير منها تسلم الآيادي، قالي غنيها، كنت خايفة، ولما غنيت مكنتش مصدقة هو عالجني نفسيًا».